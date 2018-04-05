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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Oltulu Çaycı bir günlük kazancını şehit ailelerine bağışladı İzle

Oltulu Çaycı bir günlük kazancını şehit ailelerine bağışladı İzle

Çay ocağından genel görüntü

Gaziler Şehit Kazancı Çay Ocağı Şehit Aileleri 

-Çay ocağının dışına astığı pankart
-Çay ocağında oturanlardan detaylar
-Çaycı Fuat Çelik'ten detaylar ve röp.

( ERZURUM -HD) ERZURUM

- Oltulu Fuat Çelik, Oltu Cumhuriyet Mahallesi Erzurum Caddesi üzerinde bulunan Çay ocağının bir günlük gelirini Şehit ailelerine bağışladı. Oltulu 51 yaşındaki çaycı Fuat Çelik, çay ocağının bir günlük gelirini şehit ailelerine bağlayacağını karton kağıda yazarak çay ocağının girişine astı. Ayrıca kendi yazdığı bir dörtlüğü de iş yerine asarak vatandaşların duyarlı olmasını istedi. “Tankı Çevirdik Düze; Gavurlar geldi dize; Oltu’dan Selam size; Fuat abi çay ver bize” diye yazan evli iki çocuk babası olan Çelik, “Askerimizin Şehidimizin her daim yanındayız gerekirse bir gün değil her gün onlara çalışmaktan onur duyarım” dedi.
Çelik, “Şehit düşenlere Allah'tan rahmet gazilere de acil şifalar diliyorum. Bir günlük hasılatım olan 840 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Normal günde bu paranın 10'da birini anca kazanıyorum" diye konuştu.
Örnek bir kampanya başlatan Fuat Çelik'e destek için arkadaşları ile birlikte gün boyu oturup çay içtiğini söyleyen Şahismail Yıldırım ise "Bu gibi kampanyalar düzenlenmeli ve bizlerde destek vermeliyiz" dedi.

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