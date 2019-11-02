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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Oltu’nun yüksek kesimleri beyaz büründü Haberi

Oltu’nun yüksek kesimleri beyaz büründü Haberi

Kar yağan bölgeden detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

Hafta Sonu Yazla Yağan 


- Erzurum’un Oltu İlçesinde mevsimin ilk karı dağları beyazlatırken ilçe merkezinde yağış yağmur olarak etkili oldu. Dün gece Oltu ilçe merkezine karla karışık yağmur yağarken yüksek kesimlere kar yağdı. Oltulular hafta sonuna karla uyandı. Vatandaşlar kışın erken geldiğini belirterek, bu sene kışın çetin geçeceğini söylediler. Oltulu Hüseyin Isık, “Bu sene mevsimin ilk karı yağdı çok şükür. Bu kış çok çetin geçeceğe benziyor ne yapalım. Allah yardımcımız olsun” dedi.
(DMA-AT-Y)
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