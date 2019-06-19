Oltu’da yılan operasyonu



- Erzurum’un Oltu ilçesinde otomobilin motoruna giren yılan sürücüye korku dolu anlar yaşattı. Oltu’da meydana gelen olayda Gökhan Yılmaz otomobilinin motor bölümünde yılanı fark edince ilçe merkezinde park ederek itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen Oltu itfaiye ekipleri tazyikli su sıkarak yılanı çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadılar. Otomobildeki yılanı çıkarmakta başarılı olamayan itfaiye ekipleri aracı ilçe merkezi dışındaki oto yıkamaya götürdüler. Burada yapılan müdahalede de yılanı çıkaramayınca otomobil şehir dışında boş araziye çekerek yılanın kendiliğinden araçtan çıkmasını beklediler.

