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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Oltu’da dolu yağışı etkili oldu

Oltu’da dolu yağışı etkili oldu

Dolu yağışı

Sağanak Yağış Dolu Yağışı 

-Röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Oltu İlçesinde uzun zamandır kurak giden havaların ardından bugün sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Oltu’ya uzun zamandır yağmur yağmazken kısa süreli dolu ve sağanak yağış serinletti. Oltu Belediyesi şehir merkezindeki su logarlarını temizlemesi nedeni ile yağmur suları şehir merkezinde her hangi bir zarara yol açmadı. Bazı vatandaşlar araçlarını doludan korumak için araçların üzerine halı örtmeleri dikkat çekti.
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