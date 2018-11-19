Oltu’da doğalgaz patlaması: 3 yaralı

-- Zarar gören ev ve araçlar

-- Detay ve genel görüntüler



( ERZURUM -1) ERZURUM



- Erzurum’un Oltu ilçesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalar ve araçlar da hasar gördü. Olay, bugün gece saatlerinde Oltu ilçe merkezi Atatürk Caddesi Karabulut sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür Karabulut’a ait evin doğalgaz bağlantısı yapılırken bir anda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı patlamada evin duvarı yıkılırken, camlar kırıldı, çevredeki araçlar zarar gördü. Yaralılar ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

