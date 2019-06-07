Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Oltu’da 'Çaşır' sezonu geç başladı Haberi

Oltu’da 'Çaşır' sezonu geç başladı Haberi

çaşır toplamadan görüntü

Yumurta 

-hazırlanması
-röportaj
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Oltu ve Olur ilçelerinin yüksek kesimlerinde olan çaşır havaların mevsim normallerinin altında olması nedeni ile 15 gün gecikmeli olarak toplanmaya başlandı. Olur ilçesine bağlı Aşağı Karacasu mahallesi Sereklik Yaylasında çaşır toplayan Oltulu vatandaşlar, iyi bir çaşır sezonu olmadığını belirttiler. 15 Mayıs’tan itibaren toplanmaya başlayan çaşır bu sene on beş gün geç toplanıyor. Oltulu vatandaşları sofralarının gözdesi çaşırın bu sene biraz daha az olduğu belirtiyorlar. Oltu’da sofraların olmasa olmazı olan Çaşır, halk arasında birçok derde deva olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, “Haşlanan Çaşır’ın ezmesi yumurtalı kavurması vitamini bol sindirim sistemine çok faydalıdır. Haşlanarak elde edilen çaşır suyu ise boğaz ağrılarına, mide bozukluklarına iyi gelir, nezleye karşı bağışıklık kazandırdığı biliniyor, Yusuf Korkmaz, “Çaşır toplamaya geldik. Her sene Mayıs ayının ilk haftasından topladığımız çaşırlar bu sene havalar soğuk gitmesi nedeni ile geç toplamaya başladık. Yağmurların yağmaması yüzünden toplamakta zorlanıyoruz” dedi.
Osman Kaya ise “Biz Sereklik mevkisine çaşır toplamaya geldik. Her yıl Mayıs ayında topladığımız çaşır bu sene Haziran ayına kaldı” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı