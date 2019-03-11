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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Oltayla 40 kilogramlık yayın balığı tuttu - DÜZCE

Oltayla 40 kilogramlık yayın balığı tuttu - DÜZCE

- Balıktan detaylar - Balıkçı Tunay Şengül ile röportajOltayla 40 kilogramlık yayın balığı tuttuDÜZCE (AA) - Melen Çayı'nda oltayla tutulan 40 kilogramlık yayın balığı görenleri şaşırttı.Cumayeri ilçesinde balıkçılık yapan Tunay Şengül, Melen Çayı'nda avlanırken oltasına büyük bir balık takıldı. Şengül, uzun uğraşı vererek balığı kıyıya almayı başardı.Şengül, yayın balığını vakit kaybetmeden evinin bahçesindeki havuza bıraktı. 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilogram ağırlığındaki yayın balığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır balıkçılık yaptığını, ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı yakaladığını söyledi.

Bin lira fiyat verene balığı satacağını duyuran Şengül, "850 lira teklif eden oldu vermedim. Lezzeti hiçbir yerin balığına benzemez. Burada tutulan balık başka balıkların lezzetine benzemez, daha lezzetlidir. Vatandaşlar genellikle balık yemek için bu bölgeye gelir. Barajlardan alınan bir balık değil, bu nehirden tutulan bir balık, o yüzden lezzeti başkadır." dedi.

Uzunlu Muhabir Uttu Olta Irak 

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