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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Oltaya yakalanan balığı kurtardı, öperek uğurladı

Oltaya yakalanan balığı kurtardı, öperek uğurladı

oltaya yakalanan balıklar

Sosyal Medya Akalan Salmas Akkale Amatör 

-dalgıçın gelmesi
-balığı kurtarması
-balığı öperek salması

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Çanakkale’de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, amatör bir balıkçının taşlara takılarak kopardığı oltasına yakalanan karagöz balığını görünce kayıtsız kalmayıp balığı kurtardı. Kurtardığı karagöz balığını öpüp mavi sulara bırakan Turan, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Turan’ın takipçileri yaptığı bu hareket karşısında teşekkür ettiler. (Cİ-MŞ)
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