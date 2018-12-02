Oltasını alan Galata Köprüsüne koştu

-Oltaların çekilmesinden görüntü

-Köprüden görüntü

-Balıklardan görüntü

-Balıkçılarla röportaj

-Detaylar



( İSTANBUL - ÖZEL)- Yağmurlardan sonra sahiller doldu taştı İSTANBUL



- İstanbul’da son bir haftadır geçen yağışlı ve fırtınalı havalardan dolayı, balık tutmaya çıkamayan olta balıkçıları, havaların normale dönmesiyle Galata Köprüsüne akın etti. İstanbul’da son bir haftadır etkisini sürdüren yağışlı havalar ve fırtına nedeniyle olta balıkçıları evlerinden çıkamayarak balık tutma hobisini gerçekleştiremedi. Günlerdir süren kötü hava koşullarının son bulmasıyla birlikte balıkçılar sahillere akın etti. Onlarca amatör balıkçı, Galata köprüsü ve Unkapanı Köprüsünde dizilip adeta balık tutma yarışına girdi. “Şuanda bir randıman yok ama köprü yine de dolu” Oltasını alıp sahile giden Vedat Sebil, Çinekop balığının çok olduğuna değinerek, “Birkaç gündür hava yağışlıydı. Çinekop’ta çok güzel yaptı. Şuan da pek bir randıman yok ama yine de köprü dolu. Herkes kısmetini arıyor. Allah herkese bol kısmetler nasip etsin” dedi.

“Gayet yoğunluk var” Yağmurdan sonra yoğunluğun olduğunu belirten Eşref Varol, “Kısmetimizi bekliyoruz. Sadece bir tane Çinekop aldım. Ara ara geliyor ama kısmet işi tabi yapacak bir şey yok yani. Gayet yoğunluk var, Köprünün bu yoğunluğu hiçbir zaman bitmez. Birisi gider birisi gelir yer bulamasın, bulursan takılırsın bulamasan çekip gidersin” ifadelerini kullandı. “Havaların da soğumasıyla az da olsa bir balık girdi” Orhan Saltı yağışlardan sonra sevinerek sahile geldiklerini vurgulayarak, “Yağmurların yağmasıyla, havaların da soğumasıyla az da olsa bir balık girdi. Bizde sevindik geldik ama şu anda aynı. Balık kesti, milletin hobisi zaten” dedi.

“Sahillerle çok yakın ağ atıyorlar” Muhammet Mut ise bir şikayetini belirterek, “Dün balık yaptı, bugün de biraz yaptı. Yalnız ben bir şey belirteceğim; Bizim bu boğazda balık tekneleri balıkların yönünü değiştirdikleri için, pek balık olmuyor. Şikâyetimiz sahillerle çok yakın ağ atıyorlar ve ağır şartlarda avlandıkları için balıklar bu taraflara gelmiyor yumurta yapamıyor” diyerek şikayetini dile getirdi. “Keşke yağmur yağsa daha çok balık alsak” Son olarak Hasan Yılmaz da, yağmurların yağmasının kendileri için olumlu etki yaptığını belirterek, “Dün balık vardı bugün yok. Balığın ne zaman çıkacağı bilinmiyor ama yağışlı havalarda daha çok balık çıkıyor. Mesela dün burada insanlar kovalarını doldurdu ama bugün kovada 4 tane balık var, keşke yağmur yağsa daha çok balık alsak” dedi.

(VB- MB-

