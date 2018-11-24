Oltalama sitelerine dikkat

-Görevlilinin bilgilendirme yapması,

-Görevlinin şifrelemeyi anlatması, detay.



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, fishing sitelerinin kart numarası ve son kullanma tarihini istediğini fakat resmi banka sitelerinin bunları istemediğini söylediler. Emniyet güçleri vatandaşları oltama denilen Fishing sitelere karşı vatandaşları uyarıyor. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlisi, internet üzerinden yapılacak ödeme ve harcamaların kurumlara ait resmi ve bilinen sitelerden yapılması gerektiğini bildirerek “Fishing oltalama siteleri bulunmaktadır. Normalde banka sitesine girdiğiniz zaman hesap numarası, TC kimlik numarası ve şifre yazarak giriş yapılır ancak bu Fishing sitelerde kart numarası ister, kartın son kullanma tarihini ister, kartın arka kısmında bulunan numarayı isterler. Resmi banka siteleri ise bunları istemezler. Bunları isteyen siteler fishing sitelerdir. Yani oltalama siteleridir. Buradan bilgileriniz alınarak harcama yapılıyor. Böylece kişiler mağdur oluyor. Kredi kartı ödemeleri, su, elektrik ödemeleri gibi internet üzerinden yapacağımız işlemleri bankaların resmi sitelerinden girerek yapmak daha faydalıdır” denildi. “Boşa düşen hesaplar iyi niyetli olmayan insanların eline düşüyor” Uzmanlar sosyal medya hesaplarına karşı vatandaşları uyararak, “Hepimiz e-posta hesapları açıyoruz. Bu e-posta hesaplarını sosyal medya hesaplarına bağlanıyoruz. Biz e-posta hesaplarını sadece sosyal medya hesabı açmak için kullandığımızdan şifreyi hiçbirimiz hatırlamıyoruz ya da açtığımız e-postanın adını bilmiyoruz. Bu durum karşısında Microsoft ‘Benimle belirli zaman aralarında e posta alışverişi yapmazsanız e posta adresiniz boşa düşer’ diyor. Bu şekilde insanlar boşa düşen e-posta adreslerini elde ederek daha sonra sosyal medya sitelerinden şifremi unuttum kısmına girerek o şifreyi boşa düşen e-postayı elde edebiliyor. Bu sayede birisine ait sosyal medya hesaplarını ele geçiriyorlar. Bu adresler çalındığında sosyal medya hesapları üçüncü kişilerin eline geçiyor. Üçüncü şahısların eline geçen sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapılıyor. ‘Sana hediye çeki dağıtıyorum’ gibi mesajlar atarak vatandaşları dolandırıyorlar. Bu tip durumlarda karşıda ki şahsın kabul etmesi durumunda telefon hatlarından para kesme, kredi kartı bilgilerini isteme gibi olaylar oluyor” şeklinde bilgi verdi. “Şifreleme yaparken bunlara dikkat edin” Görevli, mail hesabı açarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise şu şekilde anlattı; “E-mail hesabı açarken, küçük harf, büyük harf, sayı ve rakamlar kullanarak şifre almaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca doğum tarihi, ad, soya gibi şifreler kullanılmaması gerekiyor. Sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya hesaplarında ki ikili güvenlik koruması durumlarını aktif hale getirmesi gerekiyor. Ayrıca sosyal medya hesabında 3 yada 5 arkadaşın hesaba erişmesini sağlama özelliği var ve bu sayede de hesabını kurtarabilirler.” Siper Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri dolandırıldıklarını anladıklarında vakit kaybetmeden Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat etmelerini istediler. (AY)

