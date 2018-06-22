Ölmek üzere olan sokak köpeğini yaşama döndürdüler - ZONGULDAK İzle
- Bağırsaklarında yaşadığı sorun nedeniyle ölmek üzere olan köpek - Köpekten detaylar - Veteriner Hüseyin Demircan ile röportaj - Hayvan sever Mükafat Ata ile röportajÖlmek üzere olan sokak köpeğini yaşama döndürdüler - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölmek üzere olan köpek, bir hayvansever tarafından getirildiği Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde saatler süren ameliyatla sağlığına kavuşturuldu - Veteriner Hüseyin Demircan: - "Daha önceden yemiş olduğu toprak, taş, ağaç dalları bağırsaklarını tıkamış. Tam 6 saat sürdü operasyonu. Acılarını sonlandırdık, şu an iyi, sağlıklı. Sahiplendireceğiz"ZONGULDAK (AA) - MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bağırsaklarında yaşadığı sorun nedeniyle ölmek üzere olan köpek, Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde 6 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşturulmasının ardından sahiplendirilmeyi bekliyor.Akçakoca ilçe merkezinde bir süredir yemek yemediği tespit edilen ve ölmek üzere olan köpeği farkeden ev hanımı Mükafat Ata, Zonguldak 'ın Ereğli ilçesindeki veteriner Hüseyin Demircan ile iletişime geçti. Ata, daha sonra köpeği Ereğli ilçesine getirdi. Ameliyata alınan köpek sağlığına kavuşturuldu.Ameliyatı gerçekleştiren veteriner Hüseyin Demircan, ölmek üzere olan köpeği yaşama döndürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Demircan, şunları kaydetti:"Akçakoca'da bir hayvanseverin sokakta bulduğu hayvan. Böyle bir köpekten bahsederek, 'İstanbul ve Ankara'ya gitmesi gerekiyor' denildi. Biz de 'Bir getirin bakalım' dedik. Baktık acısı çok vardı, röntgen ve ultrason çektik. Bağırsaklarında çok büyük bir kitle gördük. Ameliyat sonrası böyle bir şey ile karşılaşacağımızı sanmıyorduk. Bağırsaklarından 1 kilo 750 gram yakın bir dışkı aldık. Daha önceden yemiş olduğu toprak, taş, ağaç dalları bağırsaklarını tıkamış. Tam 6 saat sürdü operasyonu. Acılarını sonlandırdık. Şu an iyi, sağlıklı ve sahiplendireceğiz."Demircan, "Bizim iyi insanlarımız da var. Köpeğimiz 3 - 4 gün sonra zehirlenmeden ölecek ve bağırsakları patlayacaktı. Son zamanında bize geldi." şeklinde konuştu. Mükafat Ata da köpeğin durumunu görünce büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, "Hemen aracımıza alarak Ereğli ilçesindeki veterinere köpeği getirdik." dedi. Son dönemlerde hayvanlara yönelik şiddetin artış göstermesinden büyük üzüntü duyduklarını anlatan Ata, "Tüm insanları sokak hayvanlarını korumaya davet ediyoruz. Şiddetin o kadar boyutu arttı ki bir adım sonrası artık çocuklara. Bu olaylarla ilgili herkes duyarlı olsun. Bir sokak köpeğine yapılan şiddet bir gün sonra çocuğunuza olacaktır. Etrafımıza biraz bakalım, gözlemleyelim. Problem olduğunda hayvanseverlerimiz, veterinerlerimiz var, iletişime geçilebilir. Azıcık vicdan ve merhamet. Allah için, bu güzel canlılara yardımcı olalım." diye konuştu.