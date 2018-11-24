Ölmek üzere olan köpek vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarıldı İzle

-röp.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözleri görmeyen köpek açlıktan ölmek üzere iken duyarlı bir hayvan sever tarafından son anda kurtarıldı. Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi kırsalında hayvan sever Necdet Demirat tarafından bulunan yavru köpek su içirildikten sonra veterinere gösterilerek İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık yetkililerine teslim edildi. Necdet Demirat bulduğu yavru köpek hakkında şunları söyledi; " Besleme yapmak için Çardaklı Mahallesi kırsalına gitmiştik. Burada bu yavru köpeği hastalıktan gözleri kapalı şekilde açlık ve susuzluk halinde ölmek üzere iken bulduk. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek çarşı içerisine getirdik. İlçe Tarım ve veterinerlere götüreceğiz. Yol güzergahında gelirken çeşmelerden su içirdim. Çünkü açlıktan ve susuzluktan halsiz haldeydi. İki gözü de görmüyor. Burada veterinerlere götüreceğiz. En son çare Tavşanlı Belediyesi bakım evine teslim edeceğiz. Çünkü burada şimdilik klinik yok." dedi.

(Tİ - EFE)

