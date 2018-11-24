Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ölmek üzere olan köpek vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarıldı İzle

Ölmek üzere olan köpek vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarıldı İzle

köpekten görüntü

Hastalık Yavru Köpek Güzergah Köpek Bulduk 

-röp.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözleri görmeyen köpek açlıktan ölmek üzere iken duyarlı bir hayvan sever tarafından son anda kurtarıldı. Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi kırsalında hayvan sever Necdet Demirat tarafından bulunan yavru köpek su içirildikten sonra veterinere gösterilerek İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık yetkililerine teslim edildi. Necdet Demirat bulduğu yavru köpek hakkında şunları söyledi; " Besleme yapmak için Çardaklı Mahallesi kırsalına gitmiştik. Burada bu yavru köpeği hastalıktan gözleri kapalı şekilde açlık ve susuzluk halinde ölmek üzere iken bulduk. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek çarşı içerisine getirdik. İlçe Tarım ve veterinerlere götüreceğiz. Yol güzergahında gelirken çeşmelerden su içirdim. Çünkü açlıktan ve susuzluktan halsiz haldeydi. İki gözü de görmüyor. Burada veterinerlere götüreceğiz. En son çare Tavşanlı Belediyesi bakım evine teslim edeceğiz. Çünkü burada şimdilik klinik yok." dedi.
(Tİ - EFE)
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı