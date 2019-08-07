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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ölmek üzere olan eşeğe dağda ilk müdahale İzle

Ölmek üzere olan eşeğe dağda ilk müdahale İzle

Eşeğe dağda yapılan ilk müdahalenin fotoğrafları

İlk Müdahale Sarılar Medikal Hayvan Trol 

-Eşeğin sahibi tarafından köy içerisinde dolaştırılması
-Veterinerin eşiğin sağlık kontrolünü yapması
-Veteriner Emre Öztürk ile röp

( KARAMAN ) -- Karaman’ın Kılbasan köyünde dağda rahatsızlanarak ölmek üzere olan eşeği veteriner hekim tekrar hayata bağladı KARAMAN

- Karaman’ın Kılbasan köyünde dağda rahatsızlanarak ölmek üzere olan eşeği veteriner hekim müdahalede bulunarak tekrar hayata bağladı. Köye 15 kilometre uzaklıktaki Karadağ'ın eteklerine akşam saatlerinde koyunlarını otlatmaya götüren 16 yaşındaki Hasan Avcı’nın eşeği biranda rahatsızlanarak yere yığıldı. Bunun üzerine Avcı, hemen telefonuna sarılarak köyde bulunan veteriner hekim Emre Öztürk'ten yardım istedi. Veteriner Emre Öztürk’te hiç düşünmeden arabasına binerek hemen yardıma koştu. Koyun sürüsünün bulunduğu yere varan Veteriner Öztürk, yerde bitkin bir vaziyette ölmek üzere olan eşeğin durumunun ciddi olduğunu görerek, hemen sıvı ve medikal tedavi uygulayarak oradan ayrıldı. Hasan Avcı ise, sabaha kadar eşeğinin başında iyileşmesini bekledi. Yaşamasıyla ilgili olarak umutların tükendiği eşek, sabaha karşı tekrar ayağa kalkarak sahibiyle birlikte köye geldi. Köyde de eşeğin sağlık kontrollerini tekrar yapan veteriner hekim Emre Öztürk, "Geçtiğimiz akşam saat 23.00 sıralarında Hasan Avcı, kardeşim beni arayarak eşeğinin durumunun iyi olmadığını ve ölmek üzere olduğunu söyledi.

Bende kendi arabamla eşeğin rahatsızlandığı Karadağ'a gittim. Eşeğin yanına vardığımda genel durumu çok iyi değildi. Halk arasında arpalama olarak bilinen 'Laktik asidozis' teşhisi koyduk hayvana. Gerekli sıvı ve medikal tedavisini yaptıktan bir gün sonra eşek ayağa kalktı. Şuanda genel durumu gayet iyi" dedi.
Hasan Avcı da, eşeğini iyileştiren veteriner hekim Emre Öztürk'e teşekkür etti. (OB-MD-AH-
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