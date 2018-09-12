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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ölmeden önce kendine ve eşine anıt mezar yaptırdı

Ölmeden önce kendine ve eşine anıt mezar yaptırdı

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİ HALK OZANI,

Güzergah Bild Öğrenciler Anıt Mezar 

-KENDİNE VE EŞİNE ANIT MEZAR YAPTI,
-BELEDİYE ANIT MEZARLARI GÖSTEREN TABELALAR DİKTİ,
-ANIT MEZARLAR VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

( TOKAT ) - TOKAT

- Samsun'da yaşayan 70 yaşındaki Halk Ozanı Aşık Dertli Kul Cafer ölmeden önce memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine eşi ve kendi adına anıt mezar yaptırdı. Mezarların boş olmasına rağmen vatandaşlar dua ederken, Niksar Belediyesi'de güzergah boyunca anıt mezarı gösteren tabelalar dikti. TRT ve Kültür Bakanlığı'ndan emekli Halk Ozanı Aşık Dertli Kul Cafer ölmeden önce kendi ve eşi Hatice Kul adına evinin bahçesine anıt mezar yaptırdı. İki anıt mezara mesleğini, ismini ve doğum tarihini yazdıran Dertli Cafer'in ve eşin mezarına giden güzergah boyunca da Niksar Belediyesi yön tabelaları yaptı. Bugüne kadar 860 adet şiir yazan Dertli Cafer'in çalışmalarından dolayı çok sayıda ödülü bulunuyor. Aşık Kul Cafer, belediye tarafından anıt mezarı gösteren güzergaha tabelalar dikildiğini ve mutlu olduğunu belirterek,"Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın talimatıyla Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından Çamiçi yaylası Serinoba mevkinde evimin bahçesinde bulunan heykelimin ve anıt mezarımın bulunduğu güzergahı gösteren tabelalar dikerek beni çok mutlu ettiler. Kendilerinden Allah razı olsun, büyük onur duydum. Tabelayı gören anıt mezarımın başına gelip ziyaret ediyor, hatta mezarlarımız şu an boş olmasına rağmen dua eden de oluyor" dedi.
1965 yılında şiir yazmaya başladığını belirten Aşık Dertli Kul Cafer, 860 adet şiiri olduğunu, 1982'de Dostlar Merhaba, 1985 yılında Dertli Sazım, 1999 yılında Gerçeğe Aç İsen Hakka Bağlan ve iki yıl önce Hakikat'ın Işığı Aydınlıktır isimlerinde dört adet kitabının yayınladığını söyledi.

Mezar taşına şiirini yazdırdı Mezar taşında şiirini de yazdıran Kul Cafer herkesin birbirine saygı ve sevgi duymasını isteyerek,"Dünya fanidir kimseye kalmaz, hepimiz gelici gidiciyiz. 53 yıldır halk ozanı olarak görev yaptım devletime milletime yararım oldu, halkımı kucaklıyorum hepimiz fani dünyadan göçüp gideceğiz, sonumuz ölümdür. Hatır yıkmayalım, gönül yıkmayalım, beraber birlik olalım. Ölümün var olduğunu bildiğim için eşime ve kendim için mezar yaptım bu dünyada kalmayacağımı hissettim. Artık 70 yaşıma değdim, bizi öbür dünya bekliyor" diye konuştu.
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, tarafından da Aşık Dertli Kul Cafer'in heykeli yapılarak mezarların bulunduğu alana dikilmişti. (SÖZ-
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