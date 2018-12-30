Ölenlerin anısını panodaki fotoğraflarla yaşatıyorlar

-Panoda ölenlerin resimleri

-Mahalleli ve muhtarın açıklaması

-Köy konağının dış görüntüsü



( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun Ünye ilçesi Erenyurt Mahallesi'nde bulunan eski bir okulda ölen vatandaşların fotoğrafları oluşturulan panoda sergileniyor. 2014 yılında Erenyurt Beldesi'nin muhtarlık olmasıyla birlikte mahallenin okulunu köy konağına dönüştüren Muhtar Harun Aydın ölenler için okulun bir bölümünde pano oluşturdu. Babasının ve kardeşinin vefatı sonrasında köy konağında bulunan panoda resimlerin asılmasının özlemlerini giderdiğini söyleyen Azmi Budal,"Bu panonun burada olması muhtarımız göreve gelmesiyle beraber başladı.

Arada sırada buraya gelerek panodaki resimlere bakarak özlem gideriyoruz. Bu uygulamaya 4 sene önce mahalleli olarak ve muhtarımızla beraber başlattık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."dedi.

Mahalle halkından Yaşar Budal,"Babam 48 yaşında vefat ettikten sonra bende resmini burada bulunan panoya astım. Bu olaydan bizlerde gayet memnunuz. Burası eski bir köy okulu iken muhtarımızın girişimlerinden sonra köy konağı haline geldi. Ara sıra buraya gelerek hasret gideriyoruz." diye konuştu.

Erenyurt Mahalle Muhtarı Harun Aydın," Bu fikri mahalle halkımızla beraber gerçekleştirdik. Vefat edenlerimizi resimlerine bakarak anmak istiyoruz dediler. Bizlerde bu özlemi gidermek için pano yaptık. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız buraya bakmaya geliyor. Vatandaşlarımızda yakınlarının resimlerini buraya asarak onlarda hasret gideriyor." ifadelerini kullandı.

