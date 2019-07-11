Ölen yavrusunun başından ayrılamadı..Anne sokak kedisinin yürek sızlatan görüntüsü kamerada İzle

-- Vatandaşların kedi ile ilgilenmesi

-- Vatandaş Mehmet Bozdoğan ve Hatice Dönmez ile röp.



( ANTALYA - ÖZEL) ANTALYA



- Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kedi 2 haftalık olduğu tahmin edilen ölen yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı. Annenin o anları görenlerin yüreğini sızlattı. Vatandaşlar, Meydan Mahallesi Defne Caddesi Başoğlu Apartmanının önündeki boşlukta yavrusuyla ilgilenen bir kedi gördü. Önce kedinin yavrusunu sevdiğini düşündüler. Kedi uzun süre hareketsiz olan yavrusuyla ilgilenince dikkatlerini çekti. Cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlar, yaklaşık 2 haftalık olduğu tahmin edilen yavrunun ölmüş olduğunu fark ettiler. Esnaflar kediyi ölmüş yavrunun başından uzaklaştırmak istediler ancak kedi bir türlü yavrusunun başından ayrılmadı. Kedi yavrusunun üstüne kapanarak miyavlamaya başladı.

Çevre sakinleri yavru kediye önce kalp masajı yapmak istedi ancak kedinin nefes almadığını görünce vazgeçtiler. Kedinin ölmüş yavrusundan kopamayışı vatandaşlar tarafından hüzünle karşılandı. Kedinin yavrusunu uzun süredir yaladığını ifade eden Mehmet Bozdoğan, “Kedi üstüne kapanıp ağlıyor, şu anda gördüğünüz gibi yapıyor. 1 saatten fazladır burada yavrusunu yalıyor” dedi.

Hatice Dönmez ise, “Kedi bizden yardım bekliyor ama yapacağımız hiçbir şey yok bence. Benimde kedim vardı, benim de kedim yavruladı. Kedilerin yavrularına karşı şefkatleri aynı anneler gibidir. Şu anda ne yapacağız onu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

