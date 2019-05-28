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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Ölen tavuğun başında başka bir tavuk nöbet tuttu İzle

Ölen tavuğun başında başka bir tavuk nöbet tuttu İzle

yerde cansız yatan tavuk

Uttu 

-üzerinde bekleyen başka bir tavuk
-kaldırmaya çalışması
-sinekleri kovmaya çalışması
-görüntüleri çeken şahsın konuşmaları

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Cep telefonu ile çekilen görüntülerde nöbet tutan tavuk, ölen tavuğun başındaki sinekleri kovalaması dikkat çekti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir tavuk ölen başka bir tavuğun başından uzun süre ayrılmayarak üzerine konan sinekleri kovmaya çalıştı. Cep telefonuyla çekilen görüntüler herkesi duygulandırdı. Görüntüler bir vatandaş tarafından Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde çekildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bir tavuğun evin arka bahçesinde ölen başka bir tavuğun başından uzun süre ayrılmadığı gözlendi. Yerde yatan arkadaşının kalkmasını bekleyen tavuk, üzerine konan sinekleri de kovmaya çalıştı. Görüntüleri çeken vatandaş da manzara karşısında duygulanarak “Tavuğun biri ölmüş, diğer tavuk da başında bekliyor ve ağlıyor. Kalk diyor. Üzerine gelen sinekleri de kovuyor. Sineklerin üzerine gelmesine izin vermiyor. Allah’ın takdiri, bak” ifadelerini kullandı.
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