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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ölen kadının yakınları sinir krizi geçirdi... Antalya-Burdur karayolunda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı Haberi

Ölen kadının yakınları sinir krizi geçirdi... Antalya-Burdur karayolunda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı Haberi

Olay yerinden detay

Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi Motosiklet Sürücüsü 

-Yakınlarının sinir krizleri geçirmesi
-Aracın parçalarından detay
-polis ve jandarma detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya-Burdur Karayolu üzerinde motosikletle otomobilin karıştığı trafik kazasında 38 yaşındaki Sunay Duman hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. Kaza, Antalya-Burdur Karayolu 32. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Burdur istikametine gitmekte olan Murat Atlı yönetimindeki 06 AF 1218 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan Yusuf Torun idaresindeki 07 DEY 23 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde bulunan Torun’un kızı Sunay Duman (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Torun, eşi Gülsüm Torun ve motosiklet sürücüsü Murat Atlı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ve jandarma tarafından yol tek şerit halinde trafiğe açık bırakılırken, Sunay Duman'ın ölüm haberini duyan yakınları bölgeye geldi. Sinir krizi geçiren yakınlarını sağlık ekipleri zorla sakinleştirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SM-
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