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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öldürülen sevgilisine iki katlı mezar yaptırdı

Öldürülen sevgilisine iki katlı mezar yaptırdı

Zanlının emniyetten çıkartılması

Kız Arkadaş Dedektif Mezar Taşı Katil Zanlısı Genç Kadın 

-Adliyeye götürülmesi
-Yaren ve öldürülün Cebrail'in birlikte görüntüsü
-Yaren'in yaptırdığı mezar
-Mezardan genel ve detay
-Yaran ile Cebrail'in fotoğrafları

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir genç kadın, hırsızlık sucudan çok sayıda kaydı bulunan ve tartışma sırasında vurularak öldürülen sevgilisi Cebrail Yılmaz'a iki katlı mezar yaptırıp mezar taşına "Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen” diye yazdırdığı öğrenildi. Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde 16 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Cebrail Yılmaz (22), bir süre önce kiraladığı otomobille kaza yaptı. Çıkan masrafı ödemekte zorluk çeken Cebrail Yılmaz, arkadaşı Hüseyin A.’dan (28) borç para istedi. 400 lira borç verdiği Cebrail Yılmaz’ı kız arkadaşı Yaren T. ile gören Hüseyin A. bu duruma sinirlendi. Alkol alan 2 arkadaştan Hüseyin A., Cebrail Yılmaz’a, “Bana param yok diyorsun. Benden borç para alıyorsun ve aldığın parayı kızlarla yiyorsun” diye sitem etti. Taraflar arasında çıkan küfürlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin A., yanında bulundurduğu silahla birkaç el ateş ettiği Cebrail Yılmaz’ı vurarak öldürdü. "Sevgilisine hemen mezar yaptırdı" Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken sevgilisinin öldüğünü öğrenen Yaren T., acı haberle yıkıldı. Sevgilisine son olarak bir hediye vermek isteyen Yaren T., erkek arkadaşı Cebrail Yılmaz'a iki katlı mezar yaptırarak mezar taşına, “Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen” diye yazdırdı. Cebrail Yılmaz, Küçükoba Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken katil zanlısı cinayet dedektifleri tarafından yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden katil zanlısı tutuklandı.
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