-Cenaze Namazından Görüntüler

-Yasin Aktay Konuşma

-Ahmet Hamdi Çamlı Konuşma

-Turan Kışlakçı Konuşma

-Cenazeden Görüntüler

-teyzenin görüntüsü

-Detaylar

-teyzenin fotoğrafları



( İSTANBUL -TOPLU)- Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı: “Cemal’in son sözü, ‘Ben Boğuluyorum’ diyeydi. İSTANBUL



- Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası konuşma yapan Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, “Cemal’in son sözü, ‘Ben Boğuluyorum’ diyeydi. Cemal sadece boğulmadı. Bütün insanlık boğuldu. Bütün İslam alemi boğuldu” dedi.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda geçtiğimiz 2 Ekim salı günü öldürülen, Washington Post yazarı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına; AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı ve Kaşıkçı'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda gazeteci arkadaşı da katıldı.

“Cenaze namazını kılmış olmamız onun cesedinin ne olmuş olduğu sorusunu sormaktan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor” Cenaze töreni sonrası konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, “Ortada cenaze yokken cenaze namazı kılmak alışıldık bir şey değil. Ama bu da bu ayıbı işleyenlerin yüzüne çarpacak olan bir durumdur. Cenaze namazını kılmış olmamız onun cesedinin ne olmuş olduğu sorusunu sormaktan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz yine onun cesedine ne olduğunu sormaya devam edeceğiz. Kimse bu 15 kişinin katiller olduğuna bizi inandıramaz. Bu 15 kişi kendi başlarına karar vermişler de, gelmişler de, devletin bütün imkanlarını kullanmışlar da, yanlarında testereler getirmişler de, bir insanı kesmek biçmek için gerekli olan bütün alet edevatı getirmişler de, bu kararı kendi başlarına vermişler. Şuanda inandırılmak istendiğimiz hikaye budur. Biz bu hikayeye inanmıyoruz. İnanmadığımızı buradan bu vesileyle duyurmak istiyorum” diye konuştu.

“Siyonizm güdümlü ve emperyalist bir aklın ürünüdür bu” AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, “Cemal Kaşıkçı hadisesinde gördüğümüz hiçbir şey İslami değil, ahlaki değil ve insani değil. Tamamen emperyalist ve siyonistçe bir fiille karşılaştık. O fiilin neticelerini şu anda ölçüyoruz. O paramparça edilmiş cesetlerin nereden, hangi akıldan çıkacağını ve çıktığını gayet iyi biliyoruz. Siyonizm güdümlü ve emperyalist bir aklın ürünüdür bu. Ötekiler de figüran olmuştur. Ellerini kana bulamışlardır” şeklinde konuştu.

“Bugün Kaşıkçı’nın cenaze namazını kıldık; fakat musalla taşında bir ceset parçası yok” Cemal Kaşıkçı’nın bir basın şehidi olduğunu ifade eden Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı ise, “Cemal Kaşıkçı, bir grubun, bir örgütün, bir cemiyetin mensubu değildir. Cemal Kaşıkçı sadece bir gazetecidir. Bundan dolayı bütün dünyanın, dünyadaki bütün gazetecilerin başı sağ olsun. Biz 21. Yüzyıl da yaşanmış bir barbarlıktan bahsediyoruz. Bir insanın öldürülmesi değil. Cesedinin parçalandığını duyduk. Sadece cesedi parçalanmadı. Cesedi yok edildi. Bugün bakın cenaze namazını kıldık; fakat musalla taşında bir ceset parçası yok. Bütün insanlık için bu utanç verici bir şey” ifadelerini kullandı. “Cemal’in son sözü, ‘Ben Boğuluyorum’ diyeydi” Konuşmasına Cemal Kaşıkçı’nın sözleriyle son vereceğini söyleyerek devam eden Kışlakçı, “Cemal’in son sözü, ‘Ben Boğuluyorum’ diyeydi. Cemal sadece boğulmadı. Bütün insanlık boğuldu. Bütün İslam alemi boğuldu. Filistin’de boğuluyor. Suriye’de boğuluyor. Libya’da boğuluyor. Yemek de Boğuluyor. Bütün İslam dünyası, bütün dünya boğuluyor aslında. Cemal boğulmadı. Bu son boğulma olsun” dedi.



