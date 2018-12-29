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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öldürülen çift toprağa verildi - İZMİR

Öldürülen çift toprağa verildi - İZMİR

- Öldürülen çift toprağa verildi - Olayın geçtiği evin dış görüntüleri - Cenazelerin getirilişi - Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması İzmir 'de öldürülen çift toprağa verildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş tarafından vurularak öldürülen Nesrin ve eşi Taner Cengiz'in cenazeleri defnedildi.Çiftin cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra ilçedeki Hatuniye Camisi'ne getirildi.
Kılınan namazın ardından cenazeler, Bergama Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- OlayBergama'da dün, evinin alt katında yaşayan kardeşi ve eniştesiyle tartışan emekli uzman çavuş A.R.A, beylik tabancasıyla çifti öldürmüş, olayın ardından polise teslim olan zanlı bugün tutuklanmıştı.Polis merkezine götürülen çiftin 6 yaşındaki çocukları ise amcasına teslim edilmişti.

Polis Cenaze Emekli Uzman Çavuş Uzman Çavuş 

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