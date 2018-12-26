Öldürülen Cemil Candaş davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

-Güvenlik Kamerası

-Zanlının Araca Bindirilmesi



( İSTANBUL )- Savcı İnşaat Şirketi sahiplerinin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi İSTANBUL - Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın makamında vurularak öldürülmesine ilişkin görülen davada mütalaasını veren savcı, cinayetin sahte işlem yapan Keten İnşaatın ruhsatlarını iptal edilmesi üzerine işlendiğini açıkladı.

Mütalaada, inşaat şirketi sahibi kardeşler Selahattin Keten ve Rıza Keten’inde bulunduğu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın makamında vurularak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Cemil Candaş sahte işlemleri iptal ederek suç duyurusunda bulundu Mütalaada, Cemil Candaş’ın, görevli olduğu dönemde Şişli Belediyesi tarafından kullanılmakta olan yapım, kullanma ve yıkım ruhsatlarının düzenlendiği MAKS isimli sisteme kaçak girildiğini tespit ettiği yer aldı. Bu sistem üzerinden bir kısım kişilere ait taşınmazların ruhsatlarının tanzim edildiğini fark eden Candaş’ın, söz konusu sahte işlemleri önce iptal ettiği ardından da suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. İptal ve suç duyurusunun ardından saldırıya uğradı Cemil Candaş'a, yaptığı iptal ve suç duyurusu sonrasında iki gün arayla aracıyla seyir halindeyken saldırı teşebbüsünde bulunulduğu aktarılan mütalaada, daha sonra makamına gönderilen bir şahıs tarafından tehdit edildiği ve son olarak eşi ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seyahate çıkmak üzereyken kendisine yolcu görüntüsü veren bir kişinin saldırısına uğradığı anlatıldı. Mütalaada taşınmaz ruhsatları iptal olunan Rıza Keten, Selahattin Keten ve Mithat Yılmaz'ın Candaş’ın öldürülmesi yönünde fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Şenol Şahin isimli şahsın maktulü öldürmesi yönünde azmettirdikleri kaydedildi. Silahı Rıza Keten tarafından belediye binasına getirildi Mütalaada, olayda kullanılan silahın Rıza Keten tarafından güvenlik görevlilerinin ihmali sonrasında belediye binasına sokulduğu ve olayda kullanılmak üzere tetikçi Şenol Şahin’e maktulün bulunduğu katta verildiği Şahin'in de Candaş'a ateş ettiği anlatıldı. 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Mütalaada, sanıklar Selahattin Keten, Rıza Keten, Mithat Yılmaz ile tetiği çeken Şenol Şahin hakkında "Kamu görevi nedeniyle bir kişiyi tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 3 sanık hakkında "Görevinden dolayı bir kişiyi tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20’şer yıla kadar hapisleri istenen mütalaada 3 sanığın ise beraatleri talep edildi. Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkeme heyeti taraflara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

