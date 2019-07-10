Öldürülen baba ve kızın cenazesi morgdan alındı

-Morga yanaşması

-Tabutların indirilmesi

-Ömer Ünlükıraner'in cenazeleri alması

-Tabutla cenaze aracına konması

-Aracın yola çıkması

-çiftin görüntüleri

-fotoğraflar



( ADANA ) - Adana'da astsubay tarafından öldürülen eşi ve kayınbabasının cenazesi morgdan alındı ADANA



- Adana'da astsubay tarafından öldürülen eşi ve kayınbabasının cenazesi morgdan alındı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 11’inci katında dün meydana geldi. İddiaya göre 4 ay önce Adana'da astsubay olarak göreve başlaşan ve 3 ay öncede Büşra Güçlü (21) ile evlenen Ertuğrul Güçlü (22) dün işten çıktıktan sonra eşi, kayınbabası Cemal Ünlükıraner'in (58) evinde olduğu için oraya gitti. Güçlü, bir süre sonra yorgun olduğunu eve gitmek istediğini söyledi.



Ancak eşi eve daha sonra gitmek istediğini söyledi.



Bunun üzerine Güçlü, tekrar yorgun olduğunu gitmek istediğini söyleyince karı-koca arasında tartışma çıktı. Tartışmaya kayınbaba ve anne Sultan Ünlükıraner'de katılarak damada baskı yaptı. Bunun üzerine sinirlenerek cinnet getiren Güçlü, silahını çıkartıp önce kayınbabasını daha sonra eşini en son da kayınvalidesini vurdu. Sesi duyan komşular, hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girince yaralıları görüp sağlık ekiplerini de eve aldı. Ancak Büşra Güçlü ve babasının hayatını kaybettiği annesinin ise 5 kurşun isabet ettiği için durumunun ağır olduğu görüldü.

Anne, hemen hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı emniyete getirilirken şahsın sorgusuna da başlandı. Cenazeler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Adli tıpta otopsi tamamladıktan sonra cenazeleri Cemal Ünlükıraner'in oğlu Ömer Ünlükıraner ve yakınları aldı. Cenazeler önce dün olayın yaşandığı eve götürülürken daha sonra Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Zanlının sorgusu devam ederken annenin ise hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

