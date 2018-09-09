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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
- Öldürülen askerin intikamını ÖSO komutanı böyle aldı

- Öldürülen askerin intikamını ÖSO komutanı böyle aldı

ÖSO komutanı Fehim İsa, tow füzesinin başında, nişan alması, füzeyi ateşlemesi, füzenin hareket etmesi, hedefi vurması, ortalığın toz dumana boğulması, detaylar

(EL- BAB) EL- BAB

Rejim 


- Suriye'nin El Bab kasabasında Esad Rejimi askerleri tarafından öldürülen ÖSO askerinin intikamı, ÖSO komutanı Fehim İsa tarafından alındı. Esad Rejimi askerleri ile Özgür Suriye Ordusu arasında kurulan sıcak temasta öldürülen bir ÖSO askerinin intikamı alındı. El Bab'ın güney kısmında sık sık karşı karşıya gelen ÖSO birlikleri ile Rejim güçleri arasında yeniden bir sıcak temas yaşandı. ÖSO Komutanı Fehim İsa, ÖSO birliklerinin bulunduğu bölgenin yakınında mevzilenen rejim güçlerine ait bir topu vurdu. Güdümlü tow füzesi ile rejim güçlerine ait topa nişan alan Fehim İsa, başarılı bir atışla topu havaya uçurdu. ÖSO birlikleri, öldürülen arkadaşlarının intikamını alınması nedeniyle atışın hemen ardından tekbir getirdi.
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