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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Öldürülen Afgan Hussaini eşyaları ile defnedildi

Öldürülen Afgan Hussaini eşyaları ile defnedildi

-Cenaze namazının kılınması

Cenaze Akalan Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

--Cenazenin Sinop Belediyesi cenaze aracına yüklenmesi
--Cenazenin Çukurbağı Mezarlığına gömülmesi
--ARŞİV-
--Zanlının adliyeye sevk edilmesi
--Olay yerinden görüntüler

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta çıkan tartışma sonucu hayatını kaybeden Afgan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini defnedildi. Afgan uyruklu şahıs kimsesinin bulunmaması nedeniyle eşyalarıyla birlikte defnedildi. Sinop’un Zeytinlik Mahallesi'nde bir evin birinci katında meydana gelen tartışmada Sayed Abdullah Hussaini (26) hayatını kaybetmişti. Olayın hemen ardından kaçan Enver Ç.'nin (38) yakalanması için ise özel ekipler operasyon başlatmış ve Sinop Balatlar Yapı Topluluğu mevkinde yakalanmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hussaini, Sinop Belediyesi cenaze aracı ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesinden alınarak Kemalettin Sami Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çukurbağ Mezarlığında toprağa verildi.
Afgan uyruklu Hussaini, kimsesinin bulunmaması nedeniyle özel eşyaları birlikte defnedildi.
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