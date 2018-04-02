Öldürülen 3 teröristle, 10-15 metre mesafede çatışmışlar

-Kahraman askerin çatışma anını anlatması

-Vali Sonel'in kahraman askere balayı sözü genel



( ELAZIĞ )- Tunceli'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu anlatan Kahraman Gazi, 10-15 metre mesafede çatışıp, el bombaları ile onları etkisiz hale getirdiklerini anlattı- Tunceli Valisi Tuncay Sonel, ziyaret ettiği yaralı askere istediği yerde balayı sözü verdi ELAZIĞ



- Tunceli'de operasyonda omzundan yaralanan kahraman Mehmetçik, 10-15 metre mesafede sıcak çatışma anında el bombalarını kullanarak göğüs göğüse mücadele verip 3 teröristi etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise yaralı askerin nişanlı olduğunu öğrenince, yurt içi veya yurt dışında nerede balayı yaparsa yapsın tüm masraflarını üstlendiğinin sözünü verdi. Milli İstihbarat Teşkilatının çalışması sonucu Tunceli'nin merkez kırsalında 3 gün önce tespit edilen teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapılmış, biri 300 bin TL ödüllü Gri listede aranan sözde Pülümür Gücü Sorumlusu Delila kod adlı Zeynep Miran olmak üzere 3 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Operasyonda Uzman Çavuş Celil Kartal ise omzundan yaralanarak Elazığ'da tedavi altına alınmıştı. Kahraman gaziye, Vali Sonel'den balayı sözü Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çakıroğlu, F.Ü Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten ile birlikte Tunceli’de çıkan ve 3 teröristin etkisiz ölü olarak ele geçirildiği operasyonda yaralanan Gümüşhaneli Uzman Çavuş Celil Kartal’ı tedavi gördüğü F.Ü. Hastanesinde ziyaret etti. Ziyarette kahraman gaziyi alnından öpen Vali Sonel, sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra gazi Kartal'ın nişanlı olduğunu öğrenen Vali Sonel," İnşallah düğünü olur balayı bizden olsun. Yurt dışı veya yurt dışı sözümüz söz balayın bizden" diyerek moral verdi. 10-15 metre mesafede çatışma Ziyarette kahraman gazi Kartal;" 10-15 metre mesafede benim önümde bir kaya vardı, teröristin önünde bir kaya bloğu vardı.İlk önce aşağıdan gideni gördük, arkadaş kaya bloğuna geçerken o attı, beni görmedi zaten. O atınca ben ona attım kadın düştü zaten, bağırıyordu. El bombası attım kadın sustu, arkadaşın yanına geçtim. El bombası attım diğeri de havaya sıçrayıp düşmüş, yakın mesafeydi o bürü de bize bir kaç tane el bombası attı, 10-15 metre mesafeydi" diyerek olay anını anlattı. Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ta, hafta sonucu Tunceli'ye giden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları ve İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmiş olsun mesajını gaziye iletti.

