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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Öldürüldükten sonra yakılarak yok edilmek istenilen aile, mezarı başında anıldı

Öldürüldükten sonra yakılarak yok edilmek istenilen aile, mezarı başında anıldı

Ailenin mezar başında anılması

Uttu Allah Hırsız Şili Hayvan 

-Kur’anı Kerim okunması
-Mezar başında dua edilmesi
-Röportaj yapılması
-Yaşanan olayın geçmişiyle ilgili arşiv görüntüler

( KASTAMONU ) - KASTAMONU

- Kastamonu’nun merkeze bağlı Bürme Köyünde 29 Kasım’da hayvan hırsızlığı sırasında silahla öldürüldükten sonra ev ile birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu Ailesi, olayın birinci yılında mezarları başında anıldı. Kastamonu’da merkeze bağlı Bürme köyü Kuzören Mahallesi’nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu Ailesi’ne ait iki ev yanmıştı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’na yangından sonra ulaşılamamıştı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişilik Çataloğlu Ailesi’nin, 42 gün sonra ev ile birlikte yakıldıkları ortaya çıkmıştı. Evin enkazından çıkan Çataloğlu Ailesi’ne ait kalıntılar, Adli Tıp Kurumunun incelemesinin ardından tek tabut içerisinde Ahmet Dede Mezarlığında toprağa verilmişti. Çataloğlu Ailesinin yakınları, olayın üzerinden bir yıl geçmesi nedeniyle mezarı başında Kur’anı Kerim okuttu ve ardından dua edildi. “Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz” Adaletin yerini bulacağına inandığını söyleyen Fazıl Çataloğlu’nın ağabeyi Emin Çataloğlu, “1 yıl önce kardeşim ve ailesi, evinde malumunuz üzerine katledildi. 1 yıl sonra bugün gelip çattı. Bizlerde onları mezarı başında anmak için buraya geldik. İnşallah Türk adaletine güveniyoruz. Cezalarını bulacaklar, onlarda cezalarını çekecekler” dedi.
Adalete güvendiklerini söyleyen Emin Çataloğlu, “İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde ayın 6’sında Perşembe günü ilk duruşma görülecek. İnşallah yapılan yargılama sonucunda bunu yapanlarda gereken cezalarını çekecekler. Hak ettikleri cezayı alacaklar. Adaletimize güveniyoruz” diye konuştu.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan K. ile kardeşi Ersan K. ve kardeşlerin kayınpederi Ali Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (Vİ-GY
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