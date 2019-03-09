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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Öldürüldüğü dehşet anları cep telefonuna kaydetti

Öldürüldüğü dehşet anları cep telefonuna kaydetti

İki tarafın kavga etmesi

Jandarma Cep Telefonu Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

-Bekir K'nın ateş etmesi ve Mikail Duran'ın yere düşmesi
-Olayın arşiv görüntüsü

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da otlatmak için kiraladığı arazide, araziyi kiralamasına karşı çıkan şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürülen şahsın öldürüldüğü anları kendi cep telefonuna kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Olay, 4 Mart Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Esentepe Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Dural (35) kiraladığı arazide koyun otlatırken, arazi yakınında evi bulunan Bekir K. (45) ile kiraladığı arazi nedeniyle tartıştı. İddiaya göre Bekir K., araziyi kiralamamasını istediği Mikail Dural’a, “Git buradan. Burasıyla ben ilgileneceğim” diyerek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir K., tüfekle Mikail Dural’a ateş etti. Saçmaların hedefi olan kişi hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Bekir K. evine gitti. Bu sırada olayı duyan Mikail Dural’ın yakınları araziye akın etti. Araziye gelen jandarma ekipleri de evde bulunan cinayet zanlısı Bekir K.’yı gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığına götürdü. Cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ölüm anını cep telefonuna kamerasıyla çekmiş Olaydan sonra Mikail Duran’ın öldürüldüğü anları cep telefonuna kaydettiği ortaya çıktı. Mikail Duran’ın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, Duran’ın eşi ve karşı tarafın sopalarla kavga ettiği görülüyor. Kadınların kavgasının ardından Bekir K.’nın elinde tüfekle geldiği görüntülerde Mikail Duran’ın, ‘Sık ulan hadi sık’ dediği duyuluyor. Bekir K. önce bir el ateş ediyor daha sonra Mikail Duran’a bir el daha ateş ediyor. Görüntüde ikinci ateşten sonra Mikail Duran’ın yere düştüğü ve etraftakilerin bağrışmaları yansıyor.
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