Öldürüldüğü camide son yolculuğuna uğurlandı

-cenaze namazı kılınması

-röportajlar

-ölen adamın fotoğrafı



( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun Fatsa ilçesinde namaz kıldığı sırada ağabeyi tarafından camide öldürülen şahıs, aynı camide son yolculuğuna uğurlandı. Ağabeyi Ali Dinç(75) tarafından tabancayla öldürülen Hasan Dinç'in(70) cenazesi Kulak Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alındıktan sonra Hasan Dinç'in cenazesi evinin yanındaki Çetirtepe Camisi avlusuna götürüldü. Hasan Dinç, öldürüldüğü camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Katil zanlısı Ali Dinç ise jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden şahısların yeğeni Erol Dinç, “Akşam namazı sonrası bu olay yaşanıyor. Namazı bittikten sonra vurulan kişi nafile namazına duruyor. Arkasından diğer kardeşi de silahla vuruyor. Ağır yaralanan kardeş daha sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılıyor ve burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamıyor. Aralarında küçük bir husumet vardı ama çok da büyük değildi” dedi.

"Aynı safta namaz kılıyorlar ve sonrasında bu olay yaşanıyor" Mahallerinde yaşanan olaydan dolayı çok üzüntü duyduğunu ifade eden mahalle muhtarı Cabir Yüksel, “İki kardeş aynı anda namazını kılıyor. Hasan Dinç nafile ramazanına durduğu esnada kardeşi Ali Dinç tarafından vuruluyor. Aralarında husumet olduğunu biliyorduk. Aynı safta namaz kılıyorlar ve sonrasında bu olay yaşanıyor” diye konuştu.

Kardeşlerin çocukları taziyeleri kabul etti İki kardeş arasında yaşanan husumet çocuklarına yansımadı ve cenaze töreninde taziyeleri hem vurulup hayatını kaybeden şahısın çocukları hem de tutuklanan şahısın çocukları kabul etti.

