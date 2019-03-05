Öldürdüğü pazarcının cesedinin kamyonetten düşme anı kamerada Haberi



- Kırklareli'de yol ortasında öldürülmüş halde bulunan şahsın kamyonetten düşme anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay Kırklareli’nin Babaeski İlçesine bağlı Asilbeyli köyünde meydana geldi. İddiaya göre Pazarcılık yapan Okan Algur isimli şahıs yanında çalıştırdığı Ö.M. İle birlikte pazara gitti. Daha sonra eve dönmeyen Okan Algur’dan bir daha haber alınamadı. Yol ortasında ceset bulundu Daha sonra gelen bir ihbarda yol ortasında ceset olduğu bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde cesedin Okan Algur’a ait olduğu belirlenerek, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Ö.M.’nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Bu sürede köyde bulunan vatandaşlarda Ö.M’nin evine yürümesi üzerine gergin anlar yaşandı. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri kalabalığı yatıştırdı. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda Ö.M. Yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, önce silahla ateş edilerek yaralanan daha sonra da kamyonet kasasında bağlanılarak yolda düşürülen Okan Algur için cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlandı. Dehşet görüntüler ortaya çıktı Algur kamyonet kasasından taşındığı sırada kasadan düşüp yolun ortasına savrulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonet kasasından ceset düştükten kamyona hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

