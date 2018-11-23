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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Öldürdüğü arkadaşının aracıyla kaçan zanlı yakalandı - SİVAS

Öldürdüğü arkadaşının aracıyla kaçan zanlı yakalandı - SİVAS

- Sivas 'taki cinayet - Polis ekiplerinin hastane acil servisi önünde güvenlik önlemi alması - Cinayet zanlısının sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi Sivas 'taki cinayet - Öldürdüğü arkadaşının aracıyla kaçan zanlı, saklandığı eski köpek barınağında yakalandı - Mesai arkadaşları tarafından öldürülen aşçı ve fırıncının cenazeleri toprağa verildiSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir kamu kurumuna ait sosyal tesiste 2 mesai arkadaşını öldürüp kaçan cinayet zanlısı yakalandı.Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde dün gece çıkan kavga sonrası 2 arkadaşını pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçan A.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.Zanlı A.K'nin kaçarken kullandığı ve öldürdüğü arkadaşı Özal Kızak'a ait 58 BJ 557 plakalı otomobil, Tuzlugöl Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.K'nin Kurtderesi mevkisindeki eski köpek barınağında saklandığını belirledi. Polis ekiplerince yakalanan zanlı, emniyete götürüldü. - Cenazeler toprağa verildiHayatını kaybeden aşçı Özal Kızak (34) ile evli ve 2 çocuk babası Mustafa Tutuş'un (39) cenazelerinin Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamladı. Cenazeler aileler tarafından teslim alındı.Tutuş'un cenazesi, Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.Kızak'ın cenazesi ise Kangal ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda dün gece saatlerinde, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde çalışan garson A.K, iş arkadaşı aşçı Özal Kızak ve fırıncı Mustafa Tutuş ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmıştı. Zanlı A.K, bir süre sonra geri döndüğü iş yerinde yanında getirdiği tüfekle Kızak ve Tutuş'u başlarından vurarak öldürmüştü.

Güvenlik Önlemi Cenaze Namazı Pompalı Tüfek Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

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