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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Öldürdüğü ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşamış - KONYA

Öldürdüğü ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşamış - KONYA

- Zanlının adliyeden çıkışı - Zanlının jandama aracına binişi - Öldürdüğü ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşamış - Konya 'nın Karapınar ilçesinde ağabeyini bıçakla öldürüp bahçeye gömdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı - Zanlının, öldürdüğü ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşadığını söylediği öğrenildiKONYA (AA) - Konya 'nın Karapınar ilçesinde ağabeyini öldürüp bahçeye gömdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı Mustafa P. (26), adliyeye sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Suçunu itiraf eden zanlı Mustafa P'nin, ifadesinde, öldürdüğü ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı evde kaldığını söylediği öğrenildi.Mustafa P'nin, çürümeye başlayan cesedi, olaydan 2 gün sonra evin bahçesine çıkararak toprağa gömdüğünü anlattığı belirtildi.Zanlı, adliye çıkışında, gazetecilerin sorusu üzerine "Pişmanım" dedi.
Karaman'da yaşayan Mustafa P. (26), dün 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp ağabeyi Duran P'yi (33) Konya 'nın Karapınar ilçesindeki evlerinde öldürüp, bahçeye gömdüğünü söylemişti. Harekete geçen Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslik Mahallesi'nde Duran P'ye ait evde cesedi bulmuştu.Olayla ilgili Mustafa P. gözaltına alınmıştı.

İtiraf 

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