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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öldü sanılan küçük Hiranur yoğun bakımdan çıktı Haberi

Öldü sanılan küçük Hiranur yoğun bakımdan çıktı Haberi

Hiranur'un hastanede görüntüsü

Hastane Küçük Kız 

-ARŞİV

( İSTANBUL )- Küçük Hiranur, kazadan 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı- Yoğun bakımdan çıkan kız ilk kez görüntülendi İSTANBUL

- Beşiktaş’ta makas atma nedeniyle meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi ölmüştü. Kazadan günler sonra akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. Kazada öldü sanılıp toprağa verilen 9 yaşındaki Hiranur'un yaşadığı, toprağa verilenin ise yaşıyor denilen 9 yaşındaki Gülnur olduğu ortaya çıkmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Hiranur, yoğun bakımdan çıktı. Beşiktaş’ta 9 Haziran günü TEM otoyolunda makas atan trafik magandaları nedeniyle meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişide yaralandı. Kazada anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap'ın (8) öldüğü açıklandı. Diğer ölen kişi ise sürücü Nurullah Eray'ın oğlu 8 yaşındaki Yusuf Eray'dı . Cenazeler Muş ve Bitlis'te toprağa verildi.
Gülnur Eray da (9) kazada ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Baba Nurullah Eray, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören kızı Gülnur Eray’ın uyandığı haberi üzerine hastaneye koştu. Küçük kızı gören baba Nurullah Eray, hastanede yatan kızın öldü diye torağa verildiği sanılan yeğeni Hiranur Özçelik olduğunu, hayatını kaybedenin ise aslında Gülnur Eray olduğunu anladı. Sağlık durumu iyiye giden 9 yaşındaki Hiranur, Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımdan çıkan küçük kız ilk kez görüntülendi.
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