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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öldü diye aldıkları felçli kediyi şimdi görenler gözlerine inanamıyor

Öldü diye aldıkları felçli kediyi şimdi görenler gözlerine inanamıyor

-KEDİNİN MAMA YEMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Sevimli Kedi Hayvan Irak 

--KEDİNİN EVİN İÇİNDE GEZMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--KEDİNİN AİLE FERTLERİ TARAFINDAN SEVİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--KEDİYİ SAHİPLENEN SEMA AKMAN RÖP
--AKMAN AİLESİYLE RÖP

( BURSA - ÖZEL)- Aslan gibi kedi- Bu kediyi gören aslan yavrusu sanıyor BURSA

- Bursa'da diğer kedilerden yaklaşık iki kat daha kilolu olan kediyi görenler gözlerine inanamıyor. İzmir'de üniversite okurken yolda ölmek üzere olan yavru bir kedi bulan Sena Akman, bu kediyi sahiplendi. Okul bitince Bursa'ya ailesinin yanına getirdiği kediye o kadar iyi baktı ki, 6 yaşındaki kedi 11 kilo ağırlığa ulaştı. Normalinin iki katı kiloya ulaşan Pati isimli kediyi görenler aslan yavrusu sanıyor. Akman ailesinin bir ferdi gibi olan sevimli kedinin 11 kilo olduğunu duyanlar, bu sevimli hayvanı görmeye eve geliyor. Kedinin dışarıda gezdiğini görenler ise "Bu hakikaten bir kedi mi" diye sormaktan kendilerini alamıyor. Kilolu olmasına rağmen hareketli bir yapıya sahip kedi, sevimliliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Kediyi İzmir'de üniversite okurken ölmek üzereyken bulduğunu söyleyen Sena Akman, "Yağmurlu bir günde İzmir'de yürürken bir ağacın altında ölmek üzere olan yavru bir kedi buldum, hemen alıp veterinere götürdüm. 2 aylık özel bakımın ardından iyileşti. Daha sonra sahiplendim. Üniversite bitince Bursa'ya ailemin evine getirdim. Şu an 6 yaşında, ilk başlarda zayıftı, biz de zayıf diye çok iyi baktık. 14 kiloya ulaştı. Şu an 11 kilo. Dışarı çıkardığımda bu gerçek mi diye soruyorlar. Görenlere çok sevimli geliyor, herkes sevmek istiyor. Kedi normalinden 2 kat daha kilolu, o bizim ailemizin bir ferdi" dedi.
Aykan ailesinin diğer fertleri ise, "Pati bizim ailemizin bir ferdi, onu çok seviyoruz. Onu görmek için evimize geliyorlar" şeklinde konuştu.
(BRK-MŞ)
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