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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Old Town ülke temsilcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret - ANTALYA

Old Town ülke temsilcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret - ANTALYA

- 4. Kaleiçi Old Town Festivali - Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Old Town ülke temsilcilerini makamında kabul etmesi - Ziyaretten görüntüler - Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması Old Town ülke temsilcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaretANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenecek 4. Kaleiçi Old Town Festivali temsilcileri, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.Farklı 24 ülkenin 48 şehrinden gelen misafirler, ziyaret ettikleri Vali Karaloğlu'na ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim ettiler.Ziyarette, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, organizasyon ekibinin tanıtımını yaparak festivalin içeriğini anlattı.Festivali geleneksel olarak nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini belirten Uysal, "Turizmin göz bebeği Antalya 'yı ve Kaleiçi'ni kente gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtmak amacıyla bugün festivalimizi başlatıyoruz. Amacımız, antik kentlere yönelik ilgiyi artırmak , bu şehirlerin eğitim ve bilimsel amaçlı kullanımlarını sağlamak." ifadelerini kullandı.Katılımcılara teşekkür eden Vali Karaloğlu da bu tarzdaki organizasyonların artırılması gerektiğini vurguladı.

İsaf Yabancı Turist Festival 

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