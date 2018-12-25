Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Olaya giderken itfaiye aracı kaza yaparak devrildi; 3 itfaiyeci yaralı

Olaya giderken itfaiye aracı kaza yaparak devrildi; 3 itfaiyeci yaralı

Olay yerinden görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Jandarma İtfaiye Aracı Yağan 


- Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nin Saltukova Beldesi'nde itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiyeci yaralı Edinilen bilgiye göre,  Çaycuma İlçesi'nin Saltukova çevre yolu tarafından Filyos istikametine, olay yerine gitmekte olan Çaycuma itfaiye aracı seyir halinde iken, yağan yağmur yüzünden yolun kaygan olması sebebiyle kaza yaptı. Kazada takla atan itfaiye aracının içinde 3 itfaiyecinin bulunduğu belirtildi. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Yaralılar ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken,  olay yerine gelen kepçe ve vinçlerle itfaiye aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı