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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Olay yerinde sinir krizleri geçirdiler... Kars’ta kan davası kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü

Olay yerinde sinir krizleri geçirdiler... Kars’ta kan davası kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

Kan Davası Hastane Silahlı Kavga Pompalı Tüfek Kalaşnikof 


- Kars'ta iki aile arasında "kan davası" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Caddesinde aralarında daha önce husumet olan Ş.T. ile H.K.,E.K. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada Ş.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın duyulmasının ardından olay yerinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cadde trafiğe kapatılırken olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ş.T.’nin yakınları ve ailesi fenalık geçirirken bazıları hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olaya karışan H.K. ile E.K. olayın ardından kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden 1 pompalı tüfek ile 1 kalaşnikof silah ele geçirildi.
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