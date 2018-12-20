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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Olası bir facia şans eseri atlatıldı... Çöken balkondan kopan beton parçaları boş alana düştü Haberi

Olası bir facia şans eseri atlatıldı... Çöken balkondan kopan beton parçaları boş alana düştü Haberi

İtfaiye ekiplerinin alana gelişi

Zabıta 

-Göçen balkon
-Zabıta ekipleri önlem
-Beton parçaları ve tuğla düşen iş yeri
-Balkon detay görünüm

( HATAY )- Hatay'da bir binanın üçüncü katındaki göçen balkondan kopan beton parçaları ve tuğlalar bir işletmenin bahçesine düştü HATAY

- Hatay’da bir binanın üçüncü katındaki göçen balkondan kopan beton parçaları ve tuğlalar, bir işletmenin bahçesine düştü. Olay, merkez ilçe Antakya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ürgenpaşa Mahallesinde bulunan Celal Kaptan Apartmanı'nın üçüncü katında balkonun bir kısmı çöktü. Beton parçaları ve tuğlalar aşağıda bulunan bir işletmenin bahçesine düştü. Olay anında bahçede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İşletme sahibi Mehmet Yıldırım, “Ufak bir gürültüyle dışarıya çıktığımızda böyle bir görüntüyle karşılaştık. Üçüncü kattaki balkonunun göçtüğünü gördük. Çok şükür müşterilerimiz ve bizde bir sorun yaşanmadı. Allah korudu” dedi.
Çökmenin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Antakya Belediyesi zabıtası alanda önlem aldı. (MBY
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