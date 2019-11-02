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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu Kuşadası'nda yapıldı Haberi

Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu Kuşadası'nda yapıldı Haberi

Sempozyumdan görüntü

Açılış Töreni Politika Tarihçi Padişah Kışla 

-Konuşmacılar
-Genel ve detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kaymakamlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adnan Menderes Üniversitesi’nin destekleriyle Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu Kuşadası’nda başladı.
3 Kasım’a kadar devam edecek olan sempozyumun açılış töreni Osmanlı Devleti Sadrazamı Öküz Mehmet Paşa tarafından 1618 yılında yaptırılan Kuşadası Kervansarayı’nda gerçekleşti. 15 ünlü tarihçinin konuk olacağı Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu’nun açılış törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Sempozyumun açılışında konuşan Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, Mehmet Paşa’nın Osmanlı Devleti’nde yetki sahibi önemli bir şahsiyet olduğuna dikkat çekerek “Kuşadası, 1613-1618 yılları arasında Padişah 1. Ahmet’in damadı ve vezir-i azamı olan Öküz Mehmet Paşa tarafından bir şehir olarak kurulmuştur. Osmanlı imar politikasında, bir şehir kurulurken önce merkezde bir Cuma camisi yapılır ve caminin etrafına diğer yapılar dizilirdi. Aslen Ulukışla Varsak Türkmeni olan Öküz Mehmet Paşa, padişahtan aldığı 'Şenlendirme-iskana açma' iznini Kuşadası için kullanır. Düzenlendiğimiz sempozyumda Mehmet Paşa ile ilgili bu tarz birçok bilinmeyeni hep birlikte öğreneceğiz” dedi.
Ökçesiz’in ardından konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise sempozyumun tarihe ışık tutacak bir çalışma olduğuna inandığını belirterek katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. 3 Kasım tarihinde son bulacak olan Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu’nda 15 akademisyen 14 bildiri sunacak. Bildiriler Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu adıyla kitaplaştırılacak.
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