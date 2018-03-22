Okumayı 'Muhtarın' sayesinde öğrenecekler

--Kadınların sınıfa gelmesi ve girmesi

--Dersten görüntüler

--Kadınlardan görüntüler

--Muhtar Bekir Karaca ile röportaj

--Ayşe İlhan ile röportaj

--Hatice Acer ile röportaj



( KAYSERİ - HD)- Önce okuma bilmeyenleri tespit etti, sonra muhtarlığı sınıfa çevirdi KAYSERİ



- Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi Muhtarı Bekir Karaca'nın uğraşları sonucunda köyde açılan kursa katılan 6 kadın, okumayı öğrenmek için çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Okuma-yazma' seferberliği kapsamında, Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler mahallesi muhtarı Bekir Karaca'dan destek geldi. Mahalleyi tek tek gezerek okuma yazma bilmeyen 6 kadını tespit eden Karaca, muhtarlığı sınıfa çevirdi ve halk eğitim merkezinden gelen öğretmen sayesinde ders vermeye başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınıfa gelen 6 kadın da, okumayı öğrenmek için çaba sarf ediyor. Emmiler Mahalle Muhtarı Bekir Karaca, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu okuma yazma seferberliği kapsamında Kocasinan Kaymakamımız tarafından okuma yazma bilmeyenlerin belirlenerek halk eğitim müdürlüklerine başvurmaları gerektiği tarafımıza bildirildi.

Bizde bunun ardından mahallemizdeki vatandaşlarımıza bunu duyurduk. Mahallemizde okuma yazma bilmeyenleri tespit ederek muhtarlığımız bünyesindeki salonumuzda okuma yazma seferberliğini başlattık. Peygamber Efendimizin ‘Beşikten mezara kadar oku dediği gibi emeklerimizi esirgemiyoruz ve vatandaşlarımıza bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Kursiyerlerden 60 yaşındaki Ayşe İlhan, “Babam beni çocukken okutmadığı için içimde ukde kalmıştı. Okumak için bu kursa katıldım. Burada okumaya çalışıyorum. Okumayı öğrenmek zor değil, hayat kadar da zor değil. Her zorlukları yendik ama inşallah bunu da yenebiliriz”dedi.

63 yaşındaki Hatice Acer de, “Okuma yazma seferberliğinin başladığını televizyonda görünce durumu muhtarımıza bildirdik ve kurs açılınca kaydımızı yaptırdık. Okumaya heves ediyorum, öğrenmeyi de istiyorum. Benim yaşımdayken köyümüzde okulumuz yoktu. O zamanlar erkek çocukları okutuyorlardı ama kız çocuklarını okutmuyorlardı. Bende şimdi okumayı istiyorum" diye konuştu.

(AG-AÖ-

