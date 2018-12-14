Okumak için her gün 2 bin 280 metre rakımdaki Kostan Dağı zirvesini aşıyorlar Haberi

--Ekiplerin zincir sarması

--Karla mücadele araçlarının Kostan dağına çıkması

--Zirve mahsur kalan minibüs ve iş makineleri detayları

--Çalışmalardan detaylar

--Öğrencinin köyüne varması

--Minibüs şoförüyle röportaj



( GÜMÜŞHANE -ÖZEL)- Taşımalı öğrencilerin zorlu yolculukları- Kar ve tipisiyle ünlü Kostan Dağı hem sürücülerin hem de öğrencilerin korkulu rüyası GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane’de kar ve tipisiyle meşhur 2 bin 280 metre rakımlı Kostan Dağı'nı aşarak Arzular Kabaköy beldesindeki okula giden 12 taşımalı öğrenci özellikle kış aylarında bu yolculuklarını güçlükle gerçekleştiriyor. Bahar aylarında bile metrelerce yükseklikle kar yığınlarının olduğu, şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle ağır kış şartlarında şartların anında değiştiği Kostan Dağı hem sürücülerin hem de taşımalı sistemle okuyan öğrencilerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Ardındaki 18 köyün il merkeziyle ulaşımını sağlayan Karayolu yol ağında 2 bin 280 metre yükseklikte bulunan Kostan Dağı geçidi, geçmişte aylarca kapalı kalıyordu. Son yıllarda Karayolları ekiplerinin sabahın çok erken saatlerinde başladığı çalışmalarla açık tutabildiği Kostan Dağı, tüm bu çalışmalara rağmen kar yağışının olduğu günlerde sürücülere korkulu anlar yaşatıyor. Bunun son örneği de dün ve önceki gün gerçekleşen kar yağışında yaşandı. Arzular Kabaköy beldesindeki okulda okuyan 12 öğrenciyi 36 kilometre mesafedeki köylerine taşıyan servis minibüsü okul bittikten sonra Kostan Dağı geçidinin kapalı olması nedeniyle Yayladere köyünde bir süre ekiplerin gelmesini bekledi. Ekiplerle beraber Kostan Dağı zirvesine ulaşan minibüs burada da yaklaşık 1 saat süren kurtarma ve yol açma operasyonu nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Karayolları ekiplerinin zirveye kadar açabildiği yolda ekiplerin imdadına İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi yetişti. Zirvede yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan başka bir aracın kurtarılması sırasında aşırı buz nedeniyle kayarak şarampole düşen karla mücadele aracı başka bir iş makinesinin yardımıyla kurtarılırken, İl Özel İdaresi ekipleri bu noktadan Yağmurdere köyü içine kadar olan Karayolu yol ağındaki Kostan Dağı ve yolunu ulaşıma açtı. Şephane köyünün bağlantı yolunu da güçlükle açan ekipler, öğrencileri akşam karanlığında evlerine ulaştırdı. Araçta bulunan öğrenciler sağ salim Şephane, İkiz ve Yağmurdere köylerindeki evlerine teslim edilirken servis sürücüsü Mustafa Er, yaklaşık 3 saatlik esaretin sonunda köye geldiklerini belirterek Karayolları ve Özel İdare ekiplerine teşekkür etti. Kostan Dağı'nda sıkıntı yaşadıklarını fakat sağ salim evlerine döndükleri için mutlu olduklarını kaydeden Er, “12 öğrencimiz var. Biri Yayladere, biri Şephane, üçü İkiz ve 7’si Yağmurdere’ye geliyor. Kostan Dağı bugün yine en hafif günündeydi. Daha sert ve daha gaddar olur orası” dedi.



