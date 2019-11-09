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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Okuma yazmayı 64 yaşında öğrenmeye başladı - MERSİN

Okuma yazmayı 64 yaşında öğrenmeye başladı - MERSİN

- Mersin 'in Mut ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Elif Gübül'ün ders çalışmasından görüntüler - Elif Gübül'ün konuşmasıOkuma yazmayı 64 yaşında öğrenmeye başladıMERSİN (AA) - Mersin 'in Mut ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Elif Gübül, Halk Eğitim Merkezi sayesinde eğitim görmeye başladı.
Televizyonda izlediği programlardaki yazıları ve gazetelerdeki ilanları okuyamadığı için eğitim almaya karar veren Gübül, Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu.Merkezin eğitmenleri, evine gittikler tek yaşayan Gübül'e ders vermeye başladı.
Gübül, okuma ve yazma öğrenmenin hep hayali olduğunu belirterek, eğitmenlere teşekkür etti.

Ders Çalış 

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