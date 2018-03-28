Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Okuma yazma seferberliğine Faslı kadın da katıldı

Okuma yazma seferberliğine Faslı kadın da katıldı

Faslı kadına okuya yazma ve Türkçe öğretilmesi.

Siyer Okuma Yazma Seferberliği Öğretmenler Öğretmen 

-Aslanapa Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Zorlu'nun açıklaması.
-Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan'ın açıklaması.
-Dedaylar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Aslanapa ilçesine Fas'tan gelen 51 yaşındaki kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kursunda,Türkçe okuma yazma öğreniyor. Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursta Türkçe ve okuma yazma öğrenen Veda Bahus, öğrenme azmiyle büyük takdir topluyor. Aslanapa Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Zorlu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu okuma yazma seferberliği konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Veda hanım evlilik vesilesi ile ilçemize yeni gelen Faslı bir kardeşimiz. Türkçeyi ve okuma yazmayı kendisine aynı anda öğretiyoruz. Kendisinin azmi bizleri memnun ediyor. İlçe genelinde 20 kursiyerimize eğitim vermeye devam ediyoruz" dedi.
Okuma yazma öğrenmek isteyen bir kişi de olsa eğitim vermeye devam edeceklerini belirten Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, ''Kursumuza evlilik yoluyla ilçemize gelen Fas uyruklu Veda hanıma hem okuma yazma öğretiyoruz, hem Türkçe öğretiyoruz. Kendisi kursumuzdan çok memnun ve azimli bir şekilde çalışıyor'' diye konuştu.
2 ay önce Aslanapa ilçesine yerleşen Veda Bahus, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan'a okuma yazma seferberliğini başlattıkları için teşekkür ediyorum. Bu kurstan benim durumumda olanların yararlanması çok güzel bir duygu. Hiç bir ücret ödemeden Türkçe ve okuma yazma öğreniyorum. En kısa sürede hem Türkçeyi hem de okuma yazmayı öğreneceğim. Bana destek olan öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
(YD-EFE-HA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı