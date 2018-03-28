Okuma yazma seferberliğine Faslı kadın da katıldı

-Aslanapa Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Zorlu'nun açıklaması.

-Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan'ın açıklaması.

-Dedaylar



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Aslanapa ilçesine Fas'tan gelen 51 yaşındaki kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kursunda,Türkçe okuma yazma öğreniyor. Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursta Türkçe ve okuma yazma öğrenen Veda Bahus, öğrenme azmiyle büyük takdir topluyor. Aslanapa Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Zorlu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu okuma yazma seferberliği konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Veda hanım evlilik vesilesi ile ilçemize yeni gelen Faslı bir kardeşimiz. Türkçeyi ve okuma yazmayı kendisine aynı anda öğretiyoruz. Kendisinin azmi bizleri memnun ediyor. İlçe genelinde 20 kursiyerimize eğitim vermeye devam ediyoruz" dedi.

Okuma yazma öğrenmek isteyen bir kişi de olsa eğitim vermeye devam edeceklerini belirten Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, ''Kursumuza evlilik yoluyla ilçemize gelen Fas uyruklu Veda hanıma hem okuma yazma öğretiyoruz, hem Türkçe öğretiyoruz. Kendisi kursumuzdan çok memnun ve azimli bir şekilde çalışıyor'' diye konuştu.

2 ay önce Aslanapa ilçesine yerleşen Veda Bahus, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan'a okuma yazma seferberliğini başlattıkları için teşekkür ediyorum. Bu kurstan benim durumumda olanların yararlanması çok güzel bir duygu. Hiç bir ücret ödemeden Türkçe ve okuma yazma öğreniyorum. En kısa sürede hem Türkçeyi hem de okuma yazmayı öğreneceğim. Bana destek olan öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

(YD-EFE-HA-Y)

