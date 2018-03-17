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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Okuma-yazma öğrenen kadınlara sertifikaları verildi

Okuma-yazma öğrenen kadınlara sertifikaları verildi

Köy meydanından görüntü

Okuma Yazma Seferberliği Lyon Yerel Yönetimler Yerel Yönetim 2008 Yılı 

-İl Milli Eğitim Müdürünün konuşması
-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının konuşması
-Kadınlara sertifika ve hediye takdimi
-kadınlarla röportaj

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Kesput ilçesinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Okumak sizden destek bizden' kampanyası kapsamında okuma-yazmayı öğrenen 33'ü kadın 34 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende 34 okuma - yazmayı öğrenen kadına sertifikaları verildi.
Törende konuşan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma - yazma seferberliği kapsamında Balıkesir'de 20 ilçede Halk Eğitimi bünyesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla 'Okumak sizden, destek bizden' adında okuma yazma seferberliği başlatıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise Türk vatandaşı olan herkesin okur-yazar olması gerektiğini belirtti.
2008 yılında başlayan kampanya ile okuma yazma oranında önemli artışlar yaşandığını söyleyen Kafaoğlu, "Türkiye'de şu an nüfusun yüzde 4'ü yani 2 milyon 600 bin kişi okuma yazma bilmiyor. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin olduğu Türkiye'de bu olmamalı. Bu sorunu hep beraber ortadan kaldırmamız lazım. Bizler de Cumhurbaşkanımız ve eşlerinin himaye ve talimatları ile Milli Eğitim Bakanımız bu işi görev aldı, tüm yetkililere talimat gönderildi, seferberlik başlatıldı. Şimdi Milli Eğitim Müdürlükleri ve Halk Eğitimler vasıtası ile sizler okuma yazma öğreniyorsunuz. Biz de yerel yönetimler olarak bu kampanyaya katkı sağlıyoruz. Yerel yönetimler olarak okumak sizden destek bizden dedik. Her türlü desteği size vermeye hazırız. Eşim Didar hanım da bunu kendine görev addetti. Her Türlü desteği vermeye belediyeler olarak vermeye hazırız. Türkiye'nin geleceği okuma yazmaktan geçiyor" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, eşi Didar Kafaoğlu, ilçe Kaymakamı Murat Atıcı ve İlçe Belediye Başkanı İsmail Cankul tarafından kursu bitirenlere çeşitli hediyeler verildi.
Okuma yazma öğrenen kadınlar ise projeden mutlu olduklarını belirterek, duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
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