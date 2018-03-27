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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Okuma kursuna giden Silivrili yaşlı kadınların Umre hayali

Okuma kursuna giden Silivrili yaşlı kadınların Umre hayali

Kaymakam Partal’ın kursu ziyareti

Yaşlı Kadın Siyer En Yaşlı Kadın Umre 

-Kursiyerlerle sohbeti
-Kursiyerlerle röp.
-Yaşlı kadının Emine Erdoğan’a seslenişi

( İSTANBUL )- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen yaşlı kadınlar “Okumayı başarırsak bizi umreye gönderin” İSTANBUL

- Okuma-Yazma Seferberliği kampanyası kapsamında başlatılan kurslarda eğitim gören yaşlı kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, okumayı başarırsak ödül olarak Umreye gitmek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuma-Yazma seferberliği kapsamında başlatılan eğitimler devam ediyor. Silivri Kaymakamı Ali Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay ile birlikte Okuma yazma seferberliği kapsamında Silivri 75.Yıl İlköğretim Okulunda açılan kursları ziyaret etti. Kaymakam Partal ve beraberindekiler kurslara devam eden vatandaşlarla sohbet ederek başarılar diledi. “Kursta başarılı olursam beni Umre’ye gönderir misiniz?” Bugüne kadar hiç okuma yazma öğrenemedim. Çocukluğumda köyümüzde okul yoktu. Onun için bu yaşta okumaya heves ettim” diyen 71 yaşındaki Samiye Akdeniz isimli kursiyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a seslenerek “Umreye gitmeyi çok istiyorum. Bu kursta başarılı olursam beni umreye gönder misiniz “dedi.
79 yaşındaki anne ile 51 yaşındaki kızı aynı sırada eğitim görüyor Başlatılan okuma-yazma kursunda aynı kursu birbirinden ilginç birçok olaya sahne oldu. Kurs kapsamında eğitim gören 79 yaşındaki Gülizar Denizhan, 51 yaşındaki kızıyla aynı sıraya oturarak okumanın yaşının olmadığını gösterdi. Duygularını anlatan 79 yaşındaki Gülizar Denizhan, “Kızımla birlikte okuma yazma kurslarına katılıyorum. Öğrenmek istiyoruz okuma yazmayı. Bu kursu açanlardan Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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