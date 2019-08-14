Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Okulun potalarını korumak isteyen müdürden ilginç yöntem

Okulun potalarını korumak isteyen müdürden ilginç yöntem

Çocukların potaya zarar vermesi

Kamera Güvenlik Kamerası Basketbol Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Çocukların potaya konan şekerleri görmesi ve kameraya bakarak teşekkür etmesi
-Okul Müdürünün açıklaması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de, Mithatpaşa Anaokulu'nun basketbol potaları mahalle gençleri tarafından kırıldı. Kameraları inceleyen Okul Müdürü Ali Erdem, öğrencileri uyarmak yerine ilginç bir yöntem geliştirdi ve öğrenciler potalarda gördüklerine hem şaşırdı, hem de güvenlik kamerasından müdüre teşekkür etti. Mithatpaşa Anaokulu Müdürü Ali Erdem, okul bahçesindeki potaları kıran mahalle çocuklarına ilginç bir yöntemle yaklaştı. Güvenlik kamerasına takılan öğrenciler, kırdıkları potalarda ertesi gün şeker görünce hem yaptıklarından pişman oldular, hem de kameraya bakarak daha fazla şeker istediler. Gördükleri karşısında sevindiğini söyleyen okul Müdürü Ali Erdem, bu yöntem sayesinde çocukların bir daha potalara zarar vermediklerini belirtti.
Erdem, "Okulumuzda öğrencilerimizin oynaması için basketbol potaları yapmıştık. Mahallemizin çocukları istemeden de olsa potaya zarar veriyorlardı. Potaya zarar verdiklerini güvenlik kameramızdan tespit ettik" dedi.
Potalara kağıt asarak, güvenlik kamerası olduğunu ve potaların kullanım dışı olduğunu yazdıklarını, ancak bunun da işe yaramadığını söyleyen Erdem, "Bunun dikkate alınmadığını gördük. Sonra aklımıza potaların üzerine şeker koyup çocuklara bir mesaj verme fikri geldi. Her bir potanın içine şeker koyduk ve ertesi gün yine kameralardan izledik. Çok hoşumuza giden bir durum oldu. Çocukların potaya zarar vermediklerini gördük, şekeri aldılar ve potaya zarar vermediler. Bu şekilde maksadımıza ulaşmış olduk. Dolayısıyla çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.
(TS-BD-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Fenerbahçe - Dinamo KurskFenerbahçe - Dinamo Kursk
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı