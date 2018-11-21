Okulun penceresinden düşen öğrenci toprağa verildi - İZMİR
- Camiden görüntü - Anne Derya Zülfikaroğlu'nun görüntüsü - Baba Rasim Zülfikaroğlu'nun üzerine Türk bayrağı örtülen oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı dökmesi - Cenaze namazının kılınması Okulun penceresinden düşen öğrenci toprağa verildi - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde okulunun 3. katından düşen lise birinci sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu, İzmir 'de defnedildiİZMİR (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde okulun 3. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu, İzmir 'de toprağa verildi. Olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan ve ardından İzmir 'e getirilen lise birinci sınıf öğrencisi için Konak ilçesi Murat Reis Camisi'nde cenaze namazı kılındı.Zülfikaroğlu'nun naaşı, Gaziemir Mezarlığı'na defnedildi.Baba Rasim Zülfikaroğlu, üzerine Türk bayrağı örtülen oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü, aile fertleri taziyeleri kabul etti. - OlayKocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün, bir okulun 3. katındaki penceresinden düşen birinci sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu (14), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Hastanesinde yaşamını yitirmişti.