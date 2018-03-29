Okulun kopan çatısı evin bahçesine düştü

-Babanın bahçedeki çatı parçasına bakması

-Annenin görüntüsü

-Çocuğun görüntüsü

-Bahçedeki çatı parçası

-Babanın evinin çatısına çıkması

-Olayı anlatması

-Bahçedeki çatıdan detaylar

-Okuldan görüntü



( KAHRAMANMARAŞ )- Bahçede oynayan 6 yaşındaki çocuk, annesinin uyarısıyla yüzlerce kiloluk çatı parçasının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaatı tamamlanan ilkokulun çatısı, şiddetli rüzgara dayanamayarak bir evin bahçesine uçtu. Bahçede oynayan 6 yaşındaki çocuk ise, yüzlerce kiloluk çatı parçasının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Elbistan’da 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Alembey Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ilkokulun çatısı, şiddetli rüzgarın etkisi ile yerinden koptu. Uçan çatı parçası, okulun hemen bitişiğinde bulunan Fatih Horuz’a ait evin bahçesine düştü. Kağıt gibi savrulan yüzlerce kiloluk çatı parçası, evin bir bölümüne de zarar verdi. Olayın meydana geldiği anda evlerinin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki Batuhan Horuz isimli çocuk ise ölümden döndü. Çatı parçasının koptuğunu gören annesi Fatma Horuz’un seslenmesi ile eve koşan küçük Batuhan, çatı parçalarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olayın şokunu henüz üzerinden atlatamayan anne Fatma Horuz, “Çocuğum evin önünde oynuyordu. O sırada bir gürültü koptu. Ben çocuğumu eve çağırmasam direk üzerine düşecekti. Okulun çatısı direk kapımıza geldi. Çağırmasam direk ölürdü. Bunun altından sağ çıkması mümkün değil. Çocuğum da korktu” diye konuştu.

Baba Fatih Horuz ise, “Allah’tan ki canımıza gelmedi. Çocuk eve girdi, tam o sırada çatı düştü. Biz de bizim çatı uçtu sandık. Dışarı çıktık ki okulun çatısı kapıya gelmiş. Yapım hatası olduğunu düşünüyoruz. Evime de zarar verdi. Uydu alıcısını da kırdı” ifadelerini kullandı. Evin bahçesindeki çatı parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

