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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Okulun istinat duvarı çöktü - ŞANLIURFA

Okulun istinat duvarı çöktü - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Haliliye Vatan Ortaokulunun genel görüntüsü - Çökme olan duvardan genel ve detay görüntüler - Okul Müdürü Hasan Özdemir'in konuşması - Şanlıurfa 'nın merkez Haliliye ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü - Öğretmenlerin çökme riskini önceden fark etmesi olası bir faciayı önlediŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da, etkili sağanak nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü. Olayda zarar gören olmazken, okulda eğitime ara verildi.
Merkez Haliliye ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki Vatan Ortaokulunun yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki taş istinat duvarından aşırı yağışın ardından sesler gelmesi üzerine öğretmenler, öğrencilerin dışarı çıkmasını yasakladı.Kısa süre sonra okulun duvarı çökerken, bu esnada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın talimatıyla kriz masası oluşturulan okulda, eğitime bugünlük ara verildi.
Bakım ve onarım çalışması başlatılan okulda, çöken duvarın molozları ekipler tarafından kaldırılıyor.Okul Müdürü Hasan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumu erken fark etmelerinin adeta bir faciayı önlediğini söyledi.

Büyük bir tehlikeyi kazasız atlattıklarını belirten Özdemir, "Bir haftadır kentimizde yoğun yağmur etkili oluyor. Okulumuzun arka istinat duvarı önce çatırdamaya başladı.
Duvarın çökeceğini anlayınca okulun bütün kapılarını kapattık, öğrencileri dışarı bırakmadık. Çökme nedeniyle okulumuzda bir gün eğitime ara verildi.
" dedi.

İstinat Duvarı Öğretmenler Onarım Çalışması Aşırı Yağış Öğrenciler 

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