Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Okulun ilk gününde öğrenci servislerine uygulama

Okulun ilk gününde öğrenci servislerine uygulama

Servis denetleme

Polis Kullar Polis Ekipleri Trol 

-Çocuklardan detaylar
-genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Okul'un ilk gününde denetimi arttıran polis ekipleri, okul servislerine uygulama yaptı. Uygulamalarda sürücülerin belgeleri kontrol edilirken araçların servise uygunluğu denetlendi. Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube denetleme Müdürlüğü Ekipleri okul servislerinde uygulama yaptı. Servis araçlarını durduran ekipler, çocukların emniyet kemerlerini kontrol ederek sürücülerin belgelerini inceledi. Yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade eden sürücüler ise, denetimlerinin sürekli olması gerektiğini belirtti.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı